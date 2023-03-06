Самарский губернатор предложил замещать автопарк такси отечественными автомобилями

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил проработать законодательную инициативу, согласно которой автопарк служб такси в перспективе должен будет состоять из отечественных автомобилей.

Об этом стало известно в понедельник, 3 марта, в ходе встречи губернатора с депутатами Госдумы Марией Бутиной и Сергеем Морозовым, курирующим проект "Выбирай свое".

Губернатор привлек внимание коллег к идее, которая в настоящий момент прорабатывается регионом совместно с АО "АвтоВАЗ" и Советом Федерации.

"Во многих странах мира в службах такси используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АвтоВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров".

"Мы это отрабатывали вместе с АвтоВАЗом, с комитетом Совета Федерации по экономике. Я попросил бы здесь и вашей поддержки по этому законопроекту. Дополнительную информацию мы вам предоставим. Понятно, что это вопрос, требующий проработки, переходного периода. Тем не менее, очень надеюсь, что мы здесь придем к результату и поддержим наших производителей автомобилей, а соответственно, и поставщиков автокомпонентов", - отметил глава региона.