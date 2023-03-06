В Самарской области наращивают темпы строительства социальных объектов

В понедельник, 6 марта, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и крупнейших муниципальных образований.
Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации национальных проектов, предварительные итоги контрактации объектов капстроительства. Ключевым вопросом стало строительство объектов социальной сферы, ввод которых запланирован в текущем году.
Напомним, по итогам минувшего года, в Самарской области в рамках реализации национальных проектов были введены в эксплуатацию 15 крупных объектов социального назначения. Среди них - детские сады на Подшипниковой и Ташкентской в Самаре, 2-я очередь школы на Пятой просеке в областном центре, лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра "Чайка" и многие другие.
Полностью завершены строительные и отделочные работы на двух объектах здравоохранения - административном здании Нефтегорской центральной районной больницы и новом корпусе Самарской областной детской инфекционной больницы на улице Шверника, фактически построена первая очередь Тольяттинской набережной.
В текущем году предстоит решить еще более масштабные задачи и ускорить темп работ, не снижая их качество. Ввести в эксплуатацию в регионе намерены 24 крупных социальных объекта. В итоге жители Самарской области получат новые школы, больницы, спортсооружения и общественные пространства.
Подробно о ходе реализации проектов доложил министр строительства региона Николай Плаксин.
До конца текущего года Самара должна получить еще один детский сад - он строится по нацпроекту "Образование" в Промышленном районе областного центра, возле Воронежских озер. В первом полугодии планируют ввести в эксплуатацию большую школу на 1600 учебных мест в Автозаводском районе Тольятти. До сентября здесь планируют организовать центр дополнительного образования и внешкольных занятий, а осенью школа заработает как общеобразовательное учреждение.
Всего же до конца года в области планируется построить шесть школ, причем четыре из них - на условиях государственно-частного партнерства, совместно с ООО "ПроШкола", структурой государственного института развития ВЭБ.РФ. Первая из таких школ - в селе Лопатино - готова уже более чем на 50%.
Школа в поселке "Волгарь" начинает строиться в текущем году, но подрядчики заверяют, что сдадут объект до конца года, работы будут организованы в ускоренном режиме. Такие же планы - еще по двум школам: в Крутых Ключах Красноглинского района Самары и в 18-м квартале Тольятти. Эти образовательные учреждения также строятся на условиях концессии в сотрудничестве с ВЭБ.РФ. Школа в Тимофеевке Ставропольского района возводится за счет средств областного бюджета.
Летом планируется завершить строительство уникального спортивного объекта - крытого футбольного манежа на 500 человек в Самаре, возле стадиона "Солидарность-Арена". В этом году будет также введен в эксплуатацию плавательный бассейн в Куйбышевском районе Самары - спортивный объект, которого жители ждали более 10 лет. Близится к завершению и строительство современной поликлиники на 700 посещений в поселке "Волгарь".
В текущем году запланирован ввод еще одного долгожданного социального объекта - Южного пансионата ветеранов труда неподалеку от села Высокое в Пестравском районе губернии. В здании ведутся внутренние отделочные работы, объект подключен к инженерной инфраструктуре. Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту "Демография". Полным ходом идет строительство второй очереди Тольяттинской набережной.
В рамках финансирования из областного бюджета возводится детский оздоровительный лагерь "Волжанка", школа искусств в Большой Черниговке, трансформаторная подстанция для завода по производству сыра в Тольятти и другие объекты.
Министр строительства отметил, что на 17 объектах даже в зимних условиях, фактически до наступления активной фазы строительного сезона, вовсю идут строительные работы. Строители применяют специальные технологии работы в холодное время года, чтобы нарастить темпы строительства.
"Уже сегодня мы видим, что объекты будут введены досрочно. По ряду объектов необходимы дополнительные усилия подрядных организаций, заказчиков, в первую очередь муниципалитетов, которые должны контролировать наличие людей, техники на строительной площадке, своевременно принимать и оплачивать выполненные работы. Традиционно такие вопросы мы рассматриваем в начале года, чтобы уже сейчас выявленные отклонения нивелировать, поставить процесс на устойчивые рельсы и справиться с задачами в установленный срок", - отметил, завершая совещание, Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.