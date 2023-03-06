В Самарской области наращивают темпы строительства социальных объектов

В понедельник, 6 марта, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и крупнейших муниципальных образований.

Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации национальных проектов, предварительные итоги контрактации объектов капстроительства. Ключевым вопросом стало строительство объектов социальной сферы, ввод которых запланирован в текущем году.

Напомним, по итогам минувшего года, в Самарской области в рамках реализации национальных проектов были введены в эксплуатацию 15 крупных объектов социального назначения. Среди них - детские сады на Подшипниковой и Ташкентской в Самаре, 2-я очередь школы на Пятой просеке в областном центре, лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра "Чайка" и многие другие.

Полностью завершены строительные и отделочные работы на двух объектах здравоохранения - административном здании Нефтегорской центральной районной больницы и новом корпусе Самарской областной детской инфекционной больницы на улице Шверника, фактически построена первая очередь Тольяттинской набережной.

В текущем году предстоит решить еще более масштабные задачи и ускорить темп работ, не снижая их качество. Ввести в эксплуатацию в регионе намерены 24 крупных социальных объекта. В итоге жители Самарской области получат новые школы, больницы, спортсооружения и общественные пространства.

Подробно о ходе реализации проектов доложил министр строительства региона Николай Плаксин.

До конца текущего года Самара должна получить еще один детский сад - он строится по нацпроекту "Образование" в Промышленном районе областного центра, возле Воронежских озер. В первом полугодии планируют ввести в эксплуатацию большую школу на 1600 учебных мест в Автозаводском районе Тольятти. До сентября здесь планируют организовать центр дополнительного образования и внешкольных занятий, а осенью школа заработает как общеобразовательное учреждение.

Всего же до конца года в области планируется построить шесть школ, причем четыре из них - на условиях государственно-частного партнерства, совместно с ООО "ПроШкола", структурой государственного института развития ВЭБ.РФ. Первая из таких школ - в селе Лопатино - готова уже более чем на 50%.

Школа в поселке "Волгарь" начинает строиться в текущем году, но подрядчики заверяют, что сдадут объект до конца года, работы будут организованы в ускоренном режиме. Такие же планы - еще по двум школам: в Крутых Ключах Красноглинского района Самары и в 18-м квартале Тольятти. Эти образовательные учреждения также строятся на условиях концессии в сотрудничестве с ВЭБ.РФ. Школа в Тимофеевке Ставропольского района возводится за счет средств областного бюджета.

Летом планируется завершить строительство уникального спортивного объекта - крытого футбольного манежа на 500 человек в Самаре, возле стадиона "Солидарность-Арена". В этом году будет также введен в эксплуатацию плавательный бассейн в Куйбышевском районе Самары - спортивный объект, которого жители ждали более 10 лет. Близится к завершению и строительство современной поликлиники на 700 посещений в поселке "Волгарь".

В текущем году запланирован ввод еще одного долгожданного социального объекта - Южного пансионата ветеранов труда неподалеку от села Высокое в Пестравском районе губернии. В здании ведутся внутренние отделочные работы, объект подключен к инженерной инфраструктуре. Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту "Демография". Полным ходом идет строительство второй очереди Тольяттинской набережной.

В рамках финансирования из областного бюджета возводится детский оздоровительный лагерь "Волжанка", школа искусств в Большой Черниговке, трансформаторная подстанция для завода по производству сыра в Тольятти и другие объекты.

Министр строительства отметил, что на 17 объектах даже в зимних условиях, фактически до наступления активной фазы строительного сезона, вовсю идут строительные работы. Строители применяют специальные технологии работы в холодное время года, чтобы нарастить темпы строительства.

"Уже сегодня мы видим, что объекты будут введены досрочно. По ряду объектов необходимы дополнительные усилия подрядных организаций, заказчиков, в первую очередь муниципалитетов, которые должны контролировать наличие людей, техники на строительной площадке, своевременно принимать и оплачивать выполненные работы. Традиционно такие вопросы мы рассматриваем в начале года, чтобы уже сейчас выявленные отклонения нивелировать, поставить процесс на устойчивые рельсы и справиться с задачами в установленный срок", - отметил, завершая совещание, Виктор Кудряшов.