Стали известны сроки ремонта дороги на ул. Алма-Атинской

Ремонт дорожного полотна на ул. Алма-Атинской в Самаре начнется уже весной 2023 г., как только позволят погодные условия, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на городской департамент дорожного хозяйства.

Как уточнили в администрации Самары, полностью закрывать Алма-Атинскую на время ремонта не планируют. Сейчас у дорожников есть возможность делать ремонт полотна большими картами, поэтому нет смысла в перекрытии движения.

"По информации департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, в этом году в рамках муниципального контракта, заключенного с подрядной организацией ООО "ПСК", будут выполнены работы по ремонту дорожного покрытия по ул. Алма-Атинской от ул. Стара-Загора до ул. Енисейской", — уточнили в мэрии.

Также в настоящее время идет строительство ливневого коллектора. Именно ливневки, по мнению городских властей, помогут решить проблему разбитых дорог.