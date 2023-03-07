Стали известны сроки ремонта дороги на ул. Алма-Атинской

Ремонт дорожного полотна на ул. Алма-Атинской в Самаре начнется уже весной 2023 г., как только позволят погодные условия, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на городской департамент дорожного хозяйства.
Как уточнили в администрации Самары, полностью закрывать Алма-Атинскую на время ремонта не планируют. Сейчас у дорожников есть возможность делать ремонт полотна большими картами, поэтому нет смысла в перекрытии движения.
"По информации департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, в этом году в рамках муниципального контракта, заключенного с подрядной организацией ООО "ПСК", будут выполнены работы по ремонту дорожного покрытия по ул. Алма-Атинской от ул. Стара-Загора до ул. Енисейской", — уточнили в мэрии.
Также в настоящее время идет строительство ливневого коллектора. Именно ливневки, по мнению городских властей, помогут решить проблему разбитых дорог.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.