Сотрудник ВСК завершил переход Атлантического океана на гребной лодке в одиночку

Денис Горбылев, вице-президент дирекции по работе с крупными клиентами Страхового Дома ВСК, пересек Атлантический океан в одиночку на океанской гребной лодке. Он прошел более 3,7 тысяч миль за 67 дней.
Путешествие стартовало в конце декабря в португальском Портимане. Мореход прошел вдоль северо-западной Африки, прошел Канарские острова, после чего ушел в открытый океан. Утром 4 марта он пришвартовался во Французской Гвиане в Южной Америке.
В среднем за день Денис Горбылев преодолевал почти 56 миль пути. В последний день перехода он совершил рывок и прошел 117 миль, 2,5 из которых — в прибрежных водах Южной Америки.
"На яхте через океан стало ходить неинтересно. Захотелось чего-то нового, поэтому решился на переход через Атлантику на океанской гребной лодке. Подобные занятия хорошо помогают по жизни. Во время перехода меня поддерживало очень много людей, писали коллеги из ВСК, родственники, знакомые и друзья, за что всем огромное спасибо. За два месяца в лодке мыслей у меня было много, но главная из них была о том, как красива наша планета. Мы должны сохранять природу в ее первозданном виде", — рассказал Денис Горбылев.
Ранее Денис Горбылев несколько раз ходил под парусом в составе команды знаменитого путешественника Федора Конюхова. В мае 2006 года яхтсмены совершили трансатлантический переход от острова Антигуа в Карибском бассейне до порта Фалмут в Великобритании. За три с лишним недели макси-яхта "Алые паруса" прошла свыше 4,1 тысяч миль. Через три года, в 2009-м, Федор Конюхов вновь пригласил Дениса принять участие в переходе Новая Зеландия — Фолклендские острова через легендарный мыс Горн, где океан особенно непредсказуем из-за сильных течений, ураганных ветров и регулярных штормов. В 2019 году Денис Горбылев в составе международной команды из шести человек установил мировой рекорд при переходе через Атлантику. В декабре 2018 года ВСК застраховала кругосветный переход Федора Конюхова на весельной лодке.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.