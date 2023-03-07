Ночью в Самаре сгорели два заброшенных здания

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Во вторник, 7 марта, примерно в 1:14, начался пожар на ул. Каховской, 52 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.