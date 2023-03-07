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Игорь Комаров поздравил жительниц ПФО с международным женским днем

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в преддверии праздника поздравил всех жительниц округа с Международным женским днем.

"Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с праздником весны, с 8 марта! Этот день - еще один прекрасный повод поблагодарить вас за ежедневное терпение, заботу и любовь. Для каждого мужчины внимание и поддержка любимой женщины бесценны. Вдохновляя нас, вы сами достигаете больших успехов. В экономике и политике, в науке и искусстве, на производстве вы доказываете: чисто мужских профессий не существует. И ваше обаяние помогает вам в семье и на работе. Искренне желаю всем здоровья, счастья и, конечно, любви! Пусть близкие и родные окружают вас заботой и вниманием!" - пожелал Игорь Комаров.

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