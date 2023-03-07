Автомобили "Горзеленхоза" под защитой ВСК

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили муниципального бюджетного учреждения "Горзеленхоз" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 90 автомобилей. Стоимость контракта составила более 340 тыс. рублей.

МБУ "Горзеленхоз" — крупнейшее учреждение сферы жилищно-коммунального хозяйства города Уфы. На его содержании находятся 96 городских объектов, в том числе парки, скверы и памятные сооружения, лесопитомник общей площадью 60 га, а также 21767 га городских лесов и вольерное хозяйство.