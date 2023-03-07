Автомобили "Горзеленхоза" под защитой ВСК

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили муниципального бюджетного учреждения "Горзеленхоз" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 90 автомобилей. Стоимость контракта составила более 340 тыс. рублей.
МБУ "Горзеленхоз" — крупнейшее учреждение сферы жилищно-коммунального хозяйства города Уфы. На его содержании находятся 96 городских объектов, в том числе парки, скверы и памятные сооружения, лесопитомник общей площадью 60 га, а также 21767 га городских лесов и вольерное хозяйство.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.