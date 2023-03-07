Житель Тольятти пытался продать нож периода Первой мировой

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном сбыте холодного оружия.
По версии следствия, в 2007 г. мужчина приобрел через торговую площадку в интернете у неизвестного немецкий нож периода Первой мировой войны за 3 тыс. рублей. В 2022 г. обвиняемый выложил объявление о продаже за 23 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в суд.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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