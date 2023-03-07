Житель Тольятти пытался продать нож периода Первой мировой

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном сбыте холодного оружия.

По версии следствия, в 2007 г. мужчина приобрел через торговую площадку в интернете у неизвестного немецкий нож периода Первой мировой войны за 3 тыс. рублей. В 2022 г. обвиняемый выложил объявление о продаже за 23 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд.