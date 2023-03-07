Тольяттинского адвоката обвиняют в мошенничестве

В Тольятти отправили в суд уголовное дело члена Палаты адвокатов Самарской области, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в августе 2022 г. женщина получила от двух братьев в сумме 100 тыс. рублей. За это она должна была помочь им с прекращением исполнительных производств.

На самом же деле адвокат не собиралась никому передавать деньги.