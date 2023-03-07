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Преступления Происшествия

Четыре сотрудницы компании сотовой связи из Тольятти продавали данные абонентов

ТОЛЬЯТТИ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Центральный районный суд Тольятти направили уголовное дело четырех сотрудниц компании сотовой связи, которых обвиняют в разглашении персональных данных абонентов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Следователи считают, что в 2022 г. сотрудницы офиса продаж АО "Русская Телефонная Компания" получили доступ к персональной информации 106 жителей Тольятти, включая паспортные данные, сведения о месте регистрации, подключенные услуги и задолженности. Эти данные они продали человеку, чью личность правоохранители не смогли установить.

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