В Центральный районный суд Тольятти направили уголовное дело четырех сотрудниц компании сотовой связи, которых обвиняют в разглашении персональных данных абонентов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Следователи считают, что в 2022 г. сотрудницы офиса продаж АО "Русская Телефонная Компания" получили доступ к персональной информации 106 жителей Тольятти, включая паспортные данные, сведения о месте регистрации, подключенные услуги и задолженности. Эти данные они продали человеку, чью личность правоохранители не смогли установить.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063