Четыре сотрудницы компании сотовой связи из Тольятти продавали данные абонентов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Центральный районный суд Тольятти направили уголовное дело четырех сотрудниц компании сотовой связи, которых обвиняют в разглашении персональных данных абонентов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.