В Самаре 42 человека тушили частный дом и надворные постройки

Во вторник, 7 марта, примерно в 18:03 произошел пожар на Балхашском проезде, 19 в Советском районе Самары, сообщили в региональном управлении МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 80 кв. м. На тушение были направлены 42 человека и 10 единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 18:40. В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.