Самарец на Lada Granta не смог выехать с прилегающей территории без приключений

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Во вторник, 7 марта, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пассажир Lada Granta. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области