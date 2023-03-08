Самарец на Lada Granta не смог выехать с прилегающей территории без приключений

Во вторник, 7 марта, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пассажир Lada Granta. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 17:40 53-летний водитель Lada Granta, выезжая с прилегающей территории напротив дома № 59 по ул. Олимпийской, не уступил дорогу и столкнулся с Fiat Doblо под управлением 38-летнего мужчины.
В аварии пострадал 60-летний пассажир Lada.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!