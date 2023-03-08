Не хватило сил: хоккеисты "Лады" проиграли тульскому АКМ во втором овертайме

В среду, 8 марта, в Тольятти прошел решающий матч серии 1/8 финала ВХЛ - "Лада" против тульского АКМ.
Первый период прошел без заброшенных шайб. Во втором периоде тольяттинцы открыли счет - 1:0. Кроме того, еще одна шайба, которую они отправили в ворота гостей, не была засчитана из-за игры высоко поднятой клюшкой.
В третьем периоде хоккеисты АКМ были гораздо активнее волжан и за четыре минуты до конца третьего периода сравняли счет. В итоге основное время закончилось ничьей.
В первом овертайме счет не изменился. В втором овертайме АКМ забили вторую и победную шайбу и в итоге перешли в четвертьфинал.
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