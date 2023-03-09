В СОУНБ презентуют картины самарского священника

В четверг, 9 марта, в 18:00 в "Открытом пространстве" Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится вернисаж Дмитрия Краснова "Отражённый свет".

Дмитрий Краснов служит в приходе Кирилла и Мефодия. Закончил художественную школу, учился в Самарском художественном училище, но потом надолго оставил искусство. Постепенно живопись и графика снова обрели место в жизни православного священника.

По словам организаторов, это первая персональная выставка Дмитрия Краснова.

Экспозиция будет работать до 9 апреля. Вход свободный, 12+.