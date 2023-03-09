Ночью под Самарой 15 человек ликвидировали пожар в пос. Смышляевка

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В четверг, 9 марта, примерно в 1:48, начался пожар на ул. Раздольной, 67 в пос Смышляевка Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.