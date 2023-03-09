Тольяттинец ограбил пенсионера из-за 500 рублей

Тольяттинские полицейские задержали ранее судимого 34-летнего мужчину по подозрению в грабеже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Жертвой преступника стал 71-летний местный житель. На улице в Автозаводском районе неизвестный толкнул его и вырвал из рук сумку, в которой были 500 руб., документы и банковская карта.

Позже полицейские задержали подозреваемого. В отделе полиции он признал вину и рассказал, что деньги успел потратить, а вещи потерпевшего выкинул в мусоропровод.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").