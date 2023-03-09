Реабилитационные тренажеры, разработанные в СамГМУ, используются в России и странах СНГ

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России разработаны реабилитационные тренажеры на основе технологий виртуальной реальности - аппаратно-программные комплексы ReviVR и ReviMotion. Они позволяют восстановить двигательные функции и значительно увеличить эффект от реабилитации после различных травм, при повреждениях центральной нервной системы и других заболеваниях. Выпуск тренажеров организован на базе Центра серийного производства СамГМУ.

Мультисенсорный тренажер пассивной реабилитации ReviVR широко используется уже не только в российских медучреждениях, но и в странах СНГ - в общей сложности установлено 57 тренажеров. Реабилитацию с помощью ReviVR прошли более 3,8 тыс. пациентов. Тренажер предназначен для восстановления двигательной активности нижних конечностей и шагательного рефлекса, координации движений конечностей. Его используют после инсульта, нейрохирургических операций, спинальных повреждений центральной нервной системы (ЦНС), черепно-мозговых травм, при фантомных болях после ампутаций, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваниях.

Во время сеанса реабилитации пациент с помощью VR-шлема погружается в виртуальную среду. Там он гуляет по различным локациям (это может быть, например, парк или лес). Перед собой человек видит виртуального спутника, с помощью которого в мозге подключается работа зеркальных нейронов. В то же время специальные сандалии с пневмокамерами воздействуют на подошвенные рецепторы, имитируя процесс ходьбы.

Приступать к реабилитации, например, после инсульта можно довольно рано - в течение первых 48 часов, даже если пациент находится в лежачем положении. Как показали исследования, тренажер в полтора раза увеличивает эффективность реабилитации после инсульта.

Сейчас ReviVR проходит апробацию в Военно-медицинской академия имени С.М.Кирова (Санкт-Петербург) и филиале №2 НМИЦ ВМТ им. А.А.Вишневского Министерства обороны РФ.

“Специалисты этих учреждений отмечают высокую эффективность применения тренажера в реабилитации пациентов с поражениями центральной и периферической нервной системы, черепно-мозговых, спинальных травм, ампутационными дефектами нижних конечностей, а также лиц с депрессивными расстройствами в результате перенесенных тяжелых эмоциональных переживаний”, - уточнил директор Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ Сергей Чаплыгин.

Он также отметил, что специалисты ИИР постоянно работают над совершенствованием выпускаемого оборудования. Например, одна из последних доработок ReviVR - введение дополнительных сценариев с детскими персонажами и расширение размерного ряда сандалий, что позволило использовать тренажер в комплексной детской реабилитации. ReviVR уже начал поставляться в детские медицинские центры.

Второй тренажер активной реабилитации - ReviMotion - используется для реабилитации пациентов с ДЦП, последствиями врожденных патологий, черепно-мозговых травм, острых нарушений мозгового кровообращения и при других заболеваниях. В тренажере применяется оптическая система отслеживания движений реабилитируемого и биологическая обратная связь с аудиальными и визуальными эффектами, а также возможностью решения когнитивных задач.

Тренажер ReviMotion помогает нормализовать произвольные движения в суставах рук и ног, скорректировать координационные нарушения (статическое и динамическое равновесие, ритмичность движений, ориентировку в пространстве) и пр.

Процесс реабилитации для пациента проходит в игровой форме. Он выполняет упражнения ЛФК, повторяя при этом движения за анимированным героем, которого видит на мониторе. Тренажер отслеживает движения человека и регулирует точность и успешность выполнения упражнений. Также ReviMotion может анализировать состояние и эффективность занятий пациента.

Результаты исследований показали, что после применения тренажера в 73% случаев увеличились амплитуда и объем движений в суставах, а также улучшилась синхронность движений. Еще в 27% случаев появлялись новые двигательные навыки, сформировался правильный двигательный стереотип. В 13,6% случаев отмечалось снижение спастичности. В числе других эффектов реабилитации - формирование правильной осанки, увеличение скорости и точности реакций.

Ученые СамГМУ совместно с Институтом инновационного развития разработали также аппаратно-программный комплекс ReviSmell. Это уникальная технология диагностики и реабилитации обоняния, основанная на мультисенсорном воздействии с применением аудио-визуальных и обонятельных стимулов в виртуальной среде.

Программа реабилитации формируется индивидуально. Сначала врач определяет степень нарушения обоняния у пациента, затем подбирает ароматические вещества для обонятельного тренинга с соответствующими сценариями.

ReviSmell помогает восстановить обоняние у пациентов после ринохирургических вмешательств, травматических и воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух, включая постковидный синдром. Также его можно использовать при нарушениях обоняния, связанных с проведением химиотерапии при различной онкопатологии. Разработка уже продемонстрировала хорошие результаты для десятков пациентов.

Последняя разработка специалистов Института инновационного развития СамГМУ - тренажер ReviSide, предназначенный для проведения дыхательных тренингов по релаксации и стабилизации эмоционального состояния. Его можно применять при тревожных расстройствах, панических атаках, нарушении сна, апатии и других состояниях.

Во время сеанса человек визуально отслеживает частоту своего дыхания с помощью биологической обратной связи между датчиком дыхания и анимацией в виртуальной реальности. Перед пациентом стоит задача изменить погодные условия в виртуальной среде, поддерживая нужную частоту дыхания. Она определяется программой индивидуально под каждого пользователя.

Такая тренировка способствует переходу от поверхностного дыхания к глубокому, что приводит к глубокому расслаблению и снятию психического напряжения.

В результате применения тренажера снижается уровень тревожности и психического напряжения, устраняются мышечные зажимы, снижается уровень стресса.