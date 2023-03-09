Эдуард Латыпов выиграл спринт на заключительном этапе Кубка Содружества

Эдуард Латыпов стал победителем спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка Содружества, который проходит в Тюмени, сообщает rsport.ria.ru.

Латыпов прошел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял его соотечественник Даниил Серохвостов (отставание 30 секунд; 1 промах), третьим стал Василий Томшин (+56,9; 1).

Шестой этап Кубка Содружества завершится 12 марта. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.