Две женщины пострадали при пожаре на ул. Гагарина в Самаре

Во вторник, 7 марта, примерно в 11:35, начался пожар в доме № 11 на ул. Гагарина в Железнодорожном районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В одной из квартир горели вещи на площади 0,5 кв. м.

На место происшествия направили 11 пожарных, две автоцистерны и автолесницу, но возгорание ликвидировали до их прибытия.

Пострадали две женщины 57 и 83 лет. Обстоятельства возгорания устанавливают.