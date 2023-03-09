Из-за пожара из дома в Новокуйбышевске эвакуировали 21 человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 7 марта, около 14:36, загорелись вещи в квартире на ул. Победы, 24 в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.