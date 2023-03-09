В Новокуйбышевске ликвидировали пожар повышенной сложности в бане

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В среду, 8 марта, в 17:23, загорелась частная баня на ул. Кленовой в пос. Гранный в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.