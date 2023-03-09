Три человека погибли и один пострадал в ДТП на трассе М-5 у Камышлы

В четверг, 9 марта, около 18:00 на 1165 километре автодороги "М-5 Урал" в Камышлинском районе в результате столкновения автомобилей Hyundai Tucson и Lada Granta погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной информации полицейских, погибли водитель и два пассажира отечественной легковушки. В ДТП также пострадал пассажир иномарки, который с телесными повреждениями доставлен в больницу.
Прибывшие сотрудники полиции организовали беспрепятственный проезд транспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев, выясняют все обстоятельства происшествия.
Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать ПДД, учитывать погодные и дорожные условия, быть внимательными и осторожными в пути.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!