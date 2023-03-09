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ДТП Происшествия

Три человека погибли и один пострадал в ДТП на трассе М-5 у Камышлы

КАМЫШЛА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 марта, около 18:00 на 1165 километре автодороги "М-5 Урал" в Камышлинском районе в результате столкновения автомобилей Hyundai Tucson и Lada Granta погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной информации полицейских, погибли водитель и два пассажира отечественной легковушки. В ДТП также пострадал пассажир иномарки, который с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Прибывшие сотрудники полиции организовали беспрепятственный проезд транспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев, выясняют все обстоятельства происшествия.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать ПДД, учитывать погодные и дорожные условия, быть внимательными и осторожными в пути.

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