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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" проиграла на выезде в Перми

ПЕРМЬ. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 марта, в Перми БК "Самара" встречался с "ПАРМА-ПАРИ".

Усилиями Маркоса Найта и Владимира Ивлева (9 очков на двоих) самарцы вполне уверенно начали матч, ведя в счете к середине стартового периода (11:10). Но у хозяев отлично летело издали — и они постепенно перехватили инициативу, завершив четверть в свою пользу (22:24). Но, не отпуская соперника слишком уж далеко, "Самара", в составе которой привычно неудержим был Маркос Найт (12 очков к большому перерыву), несколько раз сравнивала счет, Максим Барашков ненадолго выводил ее вперед — и к концу первой половины команды подошли вровень, 36:36.

Тем удручающе вышло начало третьего периода в исполнении нашей команды: более шести минут без набранных очков и пропущенный рывок пермяков 0:16. И попадание Максима Барашкова не сразу встряхнуло самарцев — но две подряд трехи от Кей Си Риверса и Максима Шелекето смотрелись уже немного оптимистичнеее: 46:56 перед заключительной десятиминуткой. С новой силой интрига в матче вспыхнула за две с небольшим минуты до финальной сирены: Маркос Найт и Антон Карданахишвили были точы издали и свели отставание к минимуму — 63:64.

Но большегот хозяева уже не позволили. В решающие минуты пермяки были собраннее — и победу не упустили: 67:72, поражение "Самары".

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