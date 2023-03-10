25 человек тушили пожар в частном доме под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 9 марта, в 7:50, начался пожар на ул. Комсомольской, 36 в пос. Смышляевка Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.