В Самарской области женщина пострадала при пожаре в Сызранском районе

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В четверг, 9 марта, около 10:55, загорелась стена частного дома на ул. Кирова, 21 в с. Старая Рачейка Сызранского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.