При тушении пожара на ул. Аэродромной в Самаре спасли мужчину

В пятницу, 10 марта, примерно в 16:27, начался пожар в доме № 68 на ул. Аэродромной в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи на балконе на площади 4 кв. м. На борьбу с огнем направили восемь человек, которые ликвидировали возгорание 16:45.

Пожарные спасли 68-летнего мужчину, получившего отравление продуктами горения. Обстоятельства возгорания устанавливают.

Очевидцы в соцсетях рассказывают, в квартире находились два кота. Представители чрезвычайной службы уточнили, что коты остались живы. Животные успели выбежать, их подобрали соседи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.