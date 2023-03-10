22 человека тушили пожар в доме на ул. Фадеева в Самаре

В пятницу, 10 марта, в 14:55, начался пожар в доме № 66 на ул. Фадеева в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

На месте происшествия горели вещи на площади 5 кв. м. В тушении участвовали 22 человека и ликвидировали пожар в 15:10.

Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства возгорания устанавливают.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.