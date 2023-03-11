За Самарой затопило мост через реку Малая Черная

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На 44 км участка трассы Р-229 в районе Самары организовано реверсивное движение. Это связано с повышенным уровнем талых вод, сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".