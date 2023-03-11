В Самаре на ул. Гагарина столкнулись две иномарки

В пятницу, 10 марта, в 21:20 в Железнодорожном районе областного центра произошло ДТП.

29-летний водитель на Kia Rio напротив дома № 51 по улице Гагарина при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу Volkswagen Polo, под управлением 19-летнего водителя, который двигался по ул. Гагарина в направлении ул. Революционная.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Kia Rio", госпитализирован в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествия.