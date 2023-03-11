В Самаре на ул. Гагарина столкнулись две иномарки

В пятницу, 10 марта, в 21:20 в Железнодорожном районе областного центра произошло ДТП.
29-летний водитель на Kia Rio напротив дома № 51 по улице Гагарина при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу Volkswagen Polo, под управлением 19-летнего водителя, который двигался по ул. Гагарина в направлении ул. Революционная.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Kia Rio", госпитализирован в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествия.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!