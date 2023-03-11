В Пестравском районе подтопило низководный мост

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В результате подъема уровня воды в реке Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста в районе н.п. Мосты Пестравского района, сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области.