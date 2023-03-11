В Тольятти ликвидируют подтопления на дорогах и в частном секторе

В Тольятти ликвидируют подтопления на отдельных участках магистральных дорог и в частном секторе, сообщили в мэрии города.

Люди и спецтехника работают круглосуточно, для того чтобы как можно быстрее устранить последствия интенсивного таяния снега. Благодаря этому уже к утру субботы был полностью обеспечен проезд по ул. Никонова, ул. Громовой, трассе М-5 "Урал" в районе Жигулевского моря.

Продолжаются мероприятия по откачке и отводу талой воды на ул. Гидротехнической, ул. Базовой, ул. Льва Толстого, в жилом секторе микрорайона Федоровка и на других городских территориях.

Одновременно работники дорожных служб продолжают освобождать от наледи решетки колодцев-ливнеприемников.