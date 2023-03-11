В Тольятти ликвидируют подтопления на дорогах и в частном секторе

В Тольятти ликвидируют подтопления на отдельных участках магистральных дорог и в частном секторе, сообщили в мэрии города.
Люди и спецтехника работают круглосуточно, для того чтобы как можно быстрее устранить последствия интенсивного таяния снега. Благодаря этому уже к утру субботы был полностью обеспечен проезд по ул. Никонова, ул. Громовой, трассе М-5 "Урал" в районе Жигулевского моря.
Продолжаются мероприятия по откачке и отводу талой воды на ул. Гидротехнической, ул. Базовой, ул. Льва Толстого, в жилом секторе микрорайона Федоровка и на других городских территориях.
Одновременно работники дорожных служб продолжают освобождать от наледи решетки колодцев-ливнеприемников.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.