В селе Русская Борковка под Тольятти талые воды подтопили 18 приусадебных участков

В субботу, 11 марта, по состоянию на 14:00 в результате обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами 18 приусадебных участков в селе Русская Борковка Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства, уровень воды на подтопленных участках составляет от 20 до 40 см.

В региональном управлении МЧС России также сообщают, что один один приусадебный участок подтоплен в с. Новотулка в Хворостянском районе. Уровень воды на участке составляет 20 см.

В чрезвычайно ведомстве уточнили, что мероприятия по ликвидации последствий подтопления в данных населенных пунктах проводятся силами администраций муниципальных районов.