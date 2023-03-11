В селе Русская Борковка под Тольятти талые воды подтопили 18 приусадебных участков

В субботу, 11 марта, по состоянию на 14:00 в результате обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами 18 приусадебных участков в селе Русская Борковка Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным ведомства, уровень воды на подтопленных участках составляет от 20 до 40 см.
В региональном управлении МЧС России также сообщают, что один один приусадебный участок подтоплен в с. Новотулка в Хворостянском районе. Уровень воды на участке составляет 20 см.
В чрезвычайно ведомстве уточнили, что мероприятия по ликвидации последствий подтопления в данных населенных пунктах проводятся силами администраций муниципальных районов.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.