Врач-диетолог дала рекомендации по правилам здорового питания во время беременности

Существуют общие правила здорового питания во время беременности. О них рассказала главный внештатный специалист диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.

"Стоит только женщине сообщить кому-то о своей беременности, как она сразу слышит: "Теперь нужно кушать побольше! За двоих!". Это не совсем правильно, вот "кушать ДЛЯ двоих" - это верно! Ребенку нужна здоровая, качественная еда, а организму будущей матери - кратность приемов пищи, стабильный уровень сахара и инсулина. В это время в рационе женщины обязательно должны присутствовать все необходимые продукты: мясо, рыба, молоко, хлеб, крупы и макароны, сливочное и растительное масло, овощи и фрукты", - рассказала врач.

Обратите внимание на методы приготовления: лучше употреблять тушеную, запеченную или вареную пищу. Сахаром и сладким злоупотреблять не стоит. Также не налегайте на соль и жидкость - посоветовала врач.

В последнее время растет количество детей-аллергиков. Пищевые аллергии могут возникать, в том числе, и по причине излишеств в отношении фруктов и ягод во время беременности мамы.

Исключите из рациона колбасы, копченую и соленую рыбу, суши, молочные продукты с ароматизаторами и наполнителями, промышленный майонез, соки и нектары из цитрусовых, клубнику и, конечно, алкоголь.

Как недостаток, так и избыток питательных веществ и витаминов могут негативно сказаться на здоровье и развитии будущего ребенка. Правильное питание беременной женщины - залог здоровья ее ребенка".