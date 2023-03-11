16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врач-диетолог дала рекомендации по правилам здорового питания во время беременности Врач рассказала жителям региона об опасном заболевании - туберкулезе В Самарской области снизился процент наркомании Главный репродуктолог ПФО Ирина Моисеева: "Репродуктивная система мальчиков и девочек закладывается внутриутробно" Медики рассказывают, как избежать заболеваний репродуктивной системы

Здравоохранение Общество

Врач-диетолог дала рекомендации по правилам здорового питания во время беременности

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Существуют общие правила здорового питания во время беременности. О них рассказала главный внештатный специалист диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.

"Стоит только женщине сообщить кому-то о своей беременности, как она сразу слышит: "Теперь нужно кушать побольше! За двоих!". Это не совсем правильно, вот "кушать ДЛЯ двоих" - это верно! Ребенку нужна здоровая, качественная еда, а организму будущей матери - кратность приемов пищи, стабильный уровень сахара и инсулина. В это время в рационе женщины обязательно должны присутствовать все необходимые продукты: мясо, рыба, молоко, хлеб, крупы и макароны, сливочное и растительное масло, овощи и фрукты", - рассказала врач.

Обратите внимание на методы приготовления: лучше употреблять тушеную, запеченную или вареную пищу. Сахаром и сладким злоупотреблять не стоит. Также не налегайте на соль и жидкость - посоветовала врач.

В последнее время растет количество детей-аллергиков. Пищевые аллергии могут возникать, в том числе, и по причине излишеств в отношении фруктов и ягод во время беременности мамы.

Исключите из рациона колбасы, копченую и соленую рыбу, суши, молочные продукты с ароматизаторами и наполнителями, промышленный майонез, соки и нектары из цитрусовых, клубнику и, конечно, алкоголь.

Как недостаток, так и избыток питательных веществ и витаминов могут негативно сказаться на здоровье и развитии будущего ребенка. Правильное питание беременной женщины - залог здоровья ее ребенка".

Гид потребителя

Последние комментарии

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2