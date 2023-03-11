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Хоккей Спорт

Две встречи ЦСК ВВС с ХК "Челны" закончились победой самарцев

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская хоккейная команда ЦСК ВВС на этой неделе проводит заключительные матчи второго этапа Первенства ВХЛ 2022-2023 перед плей-офф в Набережных Челнах.

В четверг, 9 марта, ЦСК ВВС обыграли Челны - 4:2, а сегодня, в субботу, 11 марта, второй матч вновь завершился победой самарских хоккеистов - 5:2.

Слежующий матч состоится в воскресенье, 12 марта, в 18:00, вновь на площадке в Набережных Челнах.

Отметим, что серии матчей по системе плей-офф проводятся до четырех побед в каждой серии с максимальным количеством матчей - семь.

1/2 финала Кубка Федерации пройдет с 18 марта 2023 года, а финал - с 8 по 22 апреля.

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