Две встречи ЦСК ВВС с ХК "Челны" закончились победой самарцев

Самарская хоккейная команда ЦСК ВВС на этой неделе проводит заключительные матчи второго этапа Первенства ВХЛ 2022-2023 перед плей-офф в Набережных Челнах.

В четверг, 9 марта, ЦСК ВВС обыграли Челны - 4:2, а сегодня, в субботу, 11 марта, второй матч вновь завершился победой самарских хоккеистов - 5:2.

Слежующий матч состоится в воскресенье, 12 марта, в 18:00, вновь на площадке в Набережных Челнах.

Отметим, что серии матчей по системе плей-офф проводятся до четырех побед в каждой серии с максимальным количеством матчей - семь.

1/2 финала Кубка Федерации пройдет с 18 марта 2023 года, а финал - с 8 по 22 апреля.