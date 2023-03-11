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Здравоохранение Общество

Армен Бенян: "Более 4 200 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг"

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С января 2023 года в Самарской области проводится расширенный скрининг новорожденных детей на 36 наследственных и врожденных заболеваний.

"Более 4 200 новорожденных уже прошли расширенный неонатальный скрининг. Эти исследования доступны для всех детей, которые рождаются в нашем регионе. Наследственные заболевания крайне важно выявлять на стадии, когда еще нет симптомов. Если уже появились симптомы, значит, в организме начались необратимые изменения. Благодаря решению, принятому на федеральном уровне, у нас появилась возможность диагностировать максимальное количество врождённых, генетических, наследственных заболеваний на ранней стадии. Ранняя диагностика позволяет своевременно применять эффективные методы лечения", - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Новорожденному проводится так называемый "пяточный тест": забор капиллярной крови из пятки. Кровь у малыша берут на вторые сутки с момента рождения. Материал направляется в специализированные лаборатории.

По итогам скрининга у одного ребенка подтвердился диагноз первичный иммунодефицит, у 2 новорожденных выявлены высокие риски по спинальной мышечной атрофии, проводятся дополнительные исследования, у одного ребенка подтвердился диагноз "фенилкетонурия".

Все малыши клинически здоровы - у них нет симптомов заболеваний, они находятся под наблюдением медицинских работников, по показаниям один ребенок получает лечебное питание.

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