На ул. Стара Загора водитель Audi врезался в дерево

В субботу, 11 марта, в Самаре 31-летний . Дорожно-транспортное происшествие произошло в 18:45 в районе дома № 165 "Б" по ул. Стара Загора.
По информации правоохранителей, водитель не справился с рулевым управлением, поэтому и допустил занос автомобиля с последующим наездом на препятствие (дерево).
В результате ДТП он получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!