На ул. Стара Загора водитель Audi врезался в дерево

В субботу, 11 марта, в Самаре 31-летний . Дорожно-транспортное происшествие произошло в 18:45 в районе дома № 165 "Б" по ул. Стара Загора.

По информации правоохранителей, водитель не справился с рулевым управлением, поэтому и допустил занос автомобиля с последующим наездом на препятствие (дерево).

В результате ДТП он получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.