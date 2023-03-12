В Центральном районе Тольятти столкнулись Lada Vesta и Lada Kalina

В Тольятти в субботу, 11 марта, в Центральном районе в 21:55 23-летний водитель на автомобиле Lada Vesta в районе дома № 10 по Автозаводскому шоссе допустил выезд на полосу встречного движения.
Там он столкнулся с автомобилем "Lada Kalina", под управлением 27-летнего водителя.
В результате ДТП госпитализирован водитель Lada Kalina, его 25-летнему пассажиру и 20-летней пассажирке автомобиля Lada Vesta назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!