В Центральном районе Тольятти столкнулись Lada Vesta и Lada Kalina

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти в субботу, 11 марта, в Центральном районе в 21:55 23-летний водитель на автомобиле Lada Vesta в районе дома № 10 по Автозаводскому шоссе допустил выезд на полосу встречного движения.