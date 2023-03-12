В Самарской области начался сильный паводок

За истекшие сутки на территории Самарской области произошло подтопление талыми водами 37 приусадебных участков, 2 низководных мостов и 1 участка автодороги, сообщает пресс-служба МЧС России по Самарской области.

В населенном пункте Новотулка Хворостянского района 1 приусадебный участок освободился от воды, в селе Русская Борковка подтоплено 18 приусадебных участков, там проживает 48 человек, в том числе 12 детей.

В селе Тимофеевка подтоплено 6 приусадебных участков (проживает 12 человек, в том числе 4 детей), в Нижнем Санчелеево подтоплено 12 приусадебных участков (проживает 17 человек, в том числе 1 ребенок).

Погибших и пострадавших нет, жизнедеятельность населения не нарушена, эвакуация людей не требуется.

Уровень воды составляет 20 см, ведутся работы по откачке талых вод. Наблюдается положительная динамика.