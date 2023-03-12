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В Самарской области начался сильный паводок

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За истекшие сутки на территории Самарской области произошло подтопление талыми водами 37 приусадебных участков, 2 низководных мостов и 1 участка автодороги, сообщает пресс-служба МЧС России по Самарской области.

В населенном пункте Новотулка Хворостянского района 1 приусадебный участок освободился от воды, в селе Русская Борковка подтоплено 18 приусадебных участков, там проживает 48 человек, в том числе 12 детей.

В селе Тимофеевка подтоплено 6 приусадебных участков (проживает 12 человек, в том числе 4 детей), в Нижнем Санчелеево подтоплено 12 приусадебных участков (проживает 17 человек, в том числе 1 ребенок).

Погибших и пострадавших нет, жизнедеятельность населения не нарушена, эвакуация людей не требуется.

Уровень воды составляет 20 см, ведутся работы по откачке талых вод. Наблюдается положительная динамика.

Гид потребителя

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Если бы собаки чмновников рвали!!!

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Да такое сплошь и рядом во вс

Михаил Дедиков 08 июня 2022 06:27 Пропавшие в Самарской области женщина и ребенок-инвалид найдены мертвыми

Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

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