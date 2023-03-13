В январе 2023 года число заболевших гриппом самарцев выросло в 13 раз

В Самарской области в январе 2023 года количество заболевших гриппом увеличилось в 13,1 раза по сравнению с январем 2022 года. Такую статистику привел Самарастат.

Так, в начале текущего года было зафиксировано 523 случая против 40 в январе 2022 г. При этом количество заболевших ОРВИ сократилось на 40% - со 119,4 тыс. случаев в прошлом году до 72,3 тыс. в нынешнем.

Так же выросло число самарцев, заболевших туберкулезом в активной форме (с 66 до 73), сифилисом (с 15 до 23 человек) и ВИЧ (со 147 до 181 жителя).