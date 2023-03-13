Самарская шпажистка Виолетта Бида взяла "бронзу" в Москве

На московской "Чкалов Арене" завершился Всероссийский турнир по шпаге среди женщин. Самарская спортсменка Виолетта Бида (Храпина) завоевала бронзовую медаль в личном первенстве.

Шпажистка недавно вышла замуж за серебряного призера Олимпиады в Токио Сергея Биду и теперь выступает под его фамилией. Победительницей турнира стала Татьяна Гудкова, выступающая за Московскую область. Серебряную медаль завоевала Виктория Кузьменкова из Санкт-Петербурга.

Отметим, несколькими днями ранее международная федерации фехтования вернула российских и белорусских фехтовальщиков на международные соревнования. Теперь наши спортсмены смогут принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже.