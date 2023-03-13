На Южном шоссе в Самаре встало движение из-за столкнувшихся грузовиков

В понедельник, 13 марта, из-за аварии на Южном шоссе в Самаре было временно заблокировано движение в сторону города.
Утром на участке перед Южным мостом столкнулись грузовой ЗИЛ и КамАЗ. Машины перекрыли обе полосы движения. Из-за этого образовался серьезный затор.
Инцидент прокомментировало региональное ГУ МВД: "Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства столкновения двух транспортных средств. Сообщений о пострадавших из лечебных учреждений не поступало".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!