Самарский избирком сообщает о возможностях применения дистанционного электронного голосования

Региональный избирком сообщает о возможностях применения дистанционного электронного голосования на выборах в единый день голосования в 2023 г. на территории Самарской области.



Использование онлайн-голосования стало возможным благодаря новеллам избирательного законодательства, закрепляющим дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в качестве одного из способов реализации активного избирательного права.

В соответствии со статьей 641 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" полномочиями по принятию решения о проведении ДЭГ на предстоящих в текущем году выборах Губернатора Самарской области, как и депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований региона, наделена Избирательная комиссия Самарской области. Такое решение принимается по согласованию с ЦИК России.

К настоящему времени проанализированы организационные и технические аспекты (количество избирательных кампаний, запланированных к проведению в 2023 г., число избирателей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", уровень развития сотовой связи и интернет-покрытия в регионе и т. д.), необходимые для полноценной реализации дистанционного электронного голосования в соответствии с установленными законодательством требованиями, результаты анализа направлены в ЦИК России для предварительного рассмотрения возможности применения ДЭГ на выборах, запланированных к проведению в единый день голосования 10 сентября 2023 г. на территории Самарской области.

Окончательное решение вопроса о применении дистанционного электронного голосования на территории Самарской области будет приниматься после назначения соответствующих выборов и согласования данного вопроса с ЦИК России.

Наиболее существенным преимуществом применения онлайн-голосования является расширение перечня дополнительных возможностей для участия в выборах граждан, поскольку ДЭГ позволяет отдать свой голос, находясь в любом месте, дистанционно через портал "Госуслуги" при наличии доступа к сети "Интернет" и подключенного к ней устройства (смартфон, ноутбук и т. д.).