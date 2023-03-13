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Здравоохранение Общество

Россияне начали 2023 год с более частых обращений к психологам

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК отмечает рост обращений граждан России к психологам в начале 2023 года.

Согласно статистике службы психологической поддержки Страхового Дома ВСК, прирост востребованности соответствующих специалистов в январе 2023 года составил почти 15% по сравнению с декабрем 2022 года. Это говорит о растущей просвещенности населения, изменении социальных стереотипов, а также о том, что психологическая помощь становится более доступной для населения.

В частности, россияне все чаще обращаются за помощью из-за кризисов в семьях, разводов, сложных отношений с родителями, детьми, партнерами и коллегами, стрессов на работе, выгораний, эмоционально тревожных и депрессивных состояний, а также по причине проблем со здоровьем на почве психосоматических проявлений.

Наиболее распространенными причинами обращений к психологам являются семейные конфликты, связанные с разницей поколений и взглядов близких людей на жизнь. Из-за этих проблем за поддержкой специалистов идет каждый третий из общего числа обращавшихся.

Чуть реже причиной похода к психологу становится профессиональная деятельность — в 29% случаев. Многие пациенты сталкиваются с конфликтами на работе, трудностями с адаптацией и отсутствием саморазвития, в результате чего эмоциональное перегорание сказывается на карьере и дальнейшем самоопределении.

27% всех обращений к психологам являются последствием тревожных состояний граждан в связи с непростой личной ситуацией, постоянного информационного напряжения, прокрастинации и других симптомов.

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