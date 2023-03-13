В Тольятти два человека попали под машину на ул. Ленина

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В понедельник, 13 марта, в Тольятти 39-летний водитель Chevrolet Lacetti стал участником ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.