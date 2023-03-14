Тела мужчины и женщины обнаружены при тушении пожара в поселке под Самарой

В понедельник, 13 марта,в ходе ликвидации пожара в частном доме №2 по ул. Рабочей в п. Бутковский Красноармейского района обнаружены тела мужчины и женщины, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного примерно в 22:49. Огонь охватил площадь в 50 кв. метров. На место происшествия были направлены пять человек, которые ликвидировали пожар в 1:02 14 марта.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что при тушении были обнаружены тела 81-летней женщины и 69-летнего мужчины. Обстоятельства гибели людей устанавливаются. Выясняется причина пожара.