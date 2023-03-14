В понедельник, 13 марта, БК "Самара" на выезде переиграл "Астану" (92:73) и вернулся в "зону плей-офф" Единой Лиги ВТБ, сообщает пресс-служба волжан.

Никита Зверев в дебюте матча дважды здорово отборолся под кольцом соперника, а Максим Барашков положил в цель трехочковый - уже после трех сыгранных минут "Самара" получила неплохое преимущество. А стоило хозяевам чуть подсократить разницу - рывок 10:0 предопределил солидные "+14" по итогам стартового периода (23:9). Но "Астана" пару минут "помолчала" и во второй четверти, чем с удовольствием воспользовалась наша команда, увеличив разницу до 21 очка. Чуть позже самарцы организовали еще один рывок, 11:0, украшенный данком Джеймса Энниса - лишь при 29 очках отставания астанинцы встрепенулись, выдали результативный отрезок, но к большому перерыву счет был красноречив - 51:30 в пользу нашей команды.

В третьем периоде разгоняемые Джеймсом Эннисом и Маркосом Найтом самарцы вновь устремились вперед, за пять минут набрав 17 очков. Заключительную десятиминутку волжане начали при "+29" (77:48) - и только здесь позволили себе сбавить обороты, прежде всего, в нападении. Хозяева порадовали своих болельщиков, выиграв отдельную четверть, "Самара" же спокойно довела дело до четвертой своей крупной победы над этим соперником.

92:73 - победа "Самары".

Следующий матч БК "Самара" проведет 21 марта на своей площадке, где примет "Автодор".



