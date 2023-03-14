16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" на выезде переиграл "Астану" Баскетбольная "Самара" проиграла на выезде в Перми Баскетбольная "Самара" переиграла "МИНСК" - 90:56 БК "Самара" уступил красноярскому "Енисею" БК "Самара" уступил в Курске местному "Динамо"

Баскетбол Спорт

БК "Самара" на выезде переиграл "Астану"

АСТАНА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 13 марта, БК "Самара" на выезде переиграл "Астану" (92:73) и вернулся в "зону плей-офф" Единой Лиги ВТБ, сообщает пресс-служба волжан.

Фото: https://vk.com/bksamara

Никита Зверев в дебюте матча дважды здорово отборолся под кольцом соперника, а Максим Барашков положил в цель трехочковый - уже после трех сыгранных минут "Самара" получила неплохое преимущество. А стоило хозяевам чуть подсократить разницу - рывок 10:0 предопределил солидные "+14" по итогам стартового периода (23:9). Но "Астана" пару минут "помолчала" и во второй четверти, чем с удовольствием воспользовалась наша команда, увеличив разницу до 21 очка. Чуть позже самарцы организовали еще один рывок, 11:0, украшенный данком Джеймса Энниса - лишь при 29 очках отставания астанинцы встрепенулись, выдали результативный отрезок, но к большому перерыву счет был красноречив - 51:30 в пользу нашей команды.

В третьем периоде разгоняемые Джеймсом Эннисом и Маркосом Найтом самарцы вновь устремились вперед, за пять минут набрав 17 очков. Заключительную десятиминутку волжане начали при "+29" (77:48) - и только здесь позволили себе сбавить обороты, прежде всего, в нападении. Хозяева порадовали своих болельщиков, выиграв отдельную четверть, "Самара" же спокойно довела дело до четвертой своей крупной победы над этим соперником.

92:73 - победа "Самары".

Следующий матч БК "Самара" проведет 21 марта на своей площадке, где примет "Автодор".

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2