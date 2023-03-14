В ФАС наложили тройной штраф на замдиректора "Самарафармации"

В Самарское УФАС поступили материалы дел, возбужденные прокуратурой Промышленного района города в отношении заместителя директора ГКУ СО "Самарафармация".

Выяснилось, что в сентябре 2022 г. между госучреждением и компанией "АнтенМед" было заключено три контракта на поставку системы линейного ускорителя для радиохирургии/лучевой терапии стереотаксической, устройства для иммобилизации взрослого и прибора контроля уровня излучения комбинированного.

По условиям контрактов, сроки поставки оборудования истекали 15 декабря 2022 г. Но в начале декабря "АнтенМед" предложило "Самарафармации" изменить сроки в связи с установленными ограничительными мерами в отношении РФ. ГКУ согласилось с предложением и заключило три допсоглашения о пролонгации.

"Тем не менее данные обстоятельства нельзя отнести к форс-мажорным, поскольку контракты заключены в период действия ограничительных мер, о чем поставщику и заказчику было известно, — отмечает пресс-служба антимонопольного ведомства. — Таким образом, дополнительные соглашения к государственному контракту были заключены с нарушением норм закона о контрактной системе. Ответственность за данные нарушения несут должностные лица".

Учитывая вышеперечисленное, Самарское УФАС России наложило три штрафа в размере 20 тысяч рублей на заместителя директора ГКУ СО "Самарафармация".