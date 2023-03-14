Под Самарой водитель и пассажирка оказались заблокированы в затопленном такси

Во вторник, 14 марта, в пос. Смышляевка Волжского районе два человека застряли в затопленной машине. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В 00:38 такси с водителем и пассажиркой ехало по дороге рядом с рекой Падовка в районе пос. Смышляевка. Из-за паводка дорогу подтопило, но водитель решил все же попробовать проехать по опасному участку. В итоге поток стащил автомобиль в глубокое место. Машина заглохла, а двери заблокировались.

Люди не смогли сами выбраться из машины и обратились к спасателям. Спасатели в гидрокостюмах добрались до застрявшего автомобиля, разблокировали с внешней стороны двери и помогли девушке и водителю выбраться из салона.

Само такси вытащили из воды при помощи трактора, который недалеко отсыпал грунт для перекрытия дороги. Спасательные работы закончили в 2:48.