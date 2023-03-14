Под Самарой водитель и пассажирка оказались заблокированы в затопленном такси

Во вторник, 14 марта, в пос. Смышляевка Волжского районе два человека застряли в затопленной машине. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
В 00:38 такси с водителем и пассажиркой ехало по дороге рядом с рекой Падовка в районе пос. Смышляевка. Из-за паводка дорогу подтопило, но водитель решил все же попробовать проехать по опасному участку. В итоге поток стащил автомобиль в глубокое место. Машина заглохла, а двери заблокировались.
Люди не смогли сами выбраться из машины и обратились к спасателям. Спасатели в гидрокостюмах добрались до застрявшего автомобиля, разблокировали с внешней стороны двери и помогли девушке и водителю выбраться из салона.
Само такси вытащили из воды при помощи трактора, который недалеко отсыпал грунт для перекрытия дороги. Спасательные работы закончили в 2:48.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!