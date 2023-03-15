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ДТП Происшествия

В Самаре женщина-водитель доставила сбитую девушку в больницу

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 марта, в Самаре участницей ДТП стала 28-летняя женщина-водитель, ехавшая в 8:30 на автомобиле Peugeot 207 по пр. Металлургов со стороны ул. Алма-Атинская, в направлении ул. Строителей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома № 90 по пр. Металлургов, она сбила 22-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения.

Полицейские отмечают, что после ДТП женщина-водитель самостоятельно доставила пострадавшую, в больницу, где ту госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по самарской области отмечают, что обстоятельства случившегося устанавливаются и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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