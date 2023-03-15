В Самаре женщина-водитель доставила сбитую девушку в больницу

Во вторник, 14 марта, в Самаре участницей ДТП стала 28-летняя женщина-водитель, ехавшая в 8:30 на автомобиле Peugeot 207 по пр. Металлургов со стороны ул. Алма-Атинская, в направлении ул. Строителей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома № 90 по пр. Металлургов, она сбила 22-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения.
Полицейские отмечают, что после ДТП женщина-водитель самостоятельно доставила пострадавшую, в больницу, где ту госпитализировали.
В пресс-службе ГУ МВД России по самарской области отмечают, что обстоятельства случившегося устанавливаются и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!