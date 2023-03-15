В Самаре резко снизилось количество заболевших гриппом

За прошлую неделю, с 6 по 12 марта, в Самаре и области уменьшилось число заболевших гриппом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За указанный период зарегистрировано всего 92 случая заболевания.

"В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости гриппом среди совокупного населения на 38,3% и во всех возрастных группах: 0-2 года на 33,3%; 3-6 лет на 68,8%; 7-14 лет на 69%, 15 лет и старше на 24,2%". — отмечается в сообщении ведомства.

Также идет на спад число заболевших ОРВИ: среди совокупного населения заболеваемость снизилась на 19,4%. Однако, как отмечают в Роспотребнадзоре, показатели по-прежнему превышают уровень эпидпорога — на 53%.