16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре резко снизилось количество заболевших гриппом Роспотребнадзор: корь в Самарскую область завезли непривитые мигранты В январе 2023 года число заболевших гриппом самарцев выросло в 13 раз Врачи напоминают о важности планирования беременности и заботы о репродуктивном здоровье Армен Бенян: "Более 4 200 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг"

Здравоохранение Общество

В Самаре резко снизилось количество заболевших гриппом

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За прошлую неделю, с 6 по 12 марта, в Самаре и области уменьшилось число заболевших гриппом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За указанный период зарегистрировано всего 92 случая заболевания.

"В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости гриппом среди совокупного населения на 38,3% и во всех возрастных группах: 0-2 года на 33,3%; 3-6 лет на 68,8%; 7-14 лет на 69%, 15 лет и старше на 24,2%". — отмечается в сообщении ведомства.

Также идет на спад число заболевших ОРВИ: среди совокупного населения заболеваемость снизилась на 19,4%. Однако, как отмечают в Роспотребнадзоре, показатели по-прежнему превышают уровень эпидпорога — на 53%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2